freenet Aktie News: freenet am Mittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 25,66 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 25,66 EUR nach oben. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.876 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 6,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 638,90 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2024 aus.

