freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 25,50 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 25,50 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,18 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 25,66 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 139.573 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 7,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,12 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 638,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

