freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,46 EUR nach.

Die freenet-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 27,46 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,36 EUR. Mit einem Wert von 27,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.990 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 16.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 20,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,73 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 618,50 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 668,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

