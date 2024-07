freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 25,36 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,36 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,48 EUR. Bei 25,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 89.155 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 8,12 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 17,67 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,70 EUR je freenet-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 638,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen