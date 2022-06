freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Die freenet-Aktie notierte um 10.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 23,99 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 23,96 EUR ein. Bei 24,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.274 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Am 20.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 19,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,19 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 616,82 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 619,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 12.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 1,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

