freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 27,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,06 EUR. Bei 26,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.545 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Am 17.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,30 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 31,43 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

