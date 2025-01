freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 28,34 EUR abwärts.

Das Papier von freenet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 28,34 EUR ab. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 28,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,60 EUR. Bisher wurden heute 41.940 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 19,62 Prozent sinken.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,90 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,73 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 668,80 Mio. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,35 EUR je Aktie aus.

