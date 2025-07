freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,32 EUR ab.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 27,32 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 27,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.187 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 37,48 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 21.05.2025. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 604,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,51 EUR je Aktie.

