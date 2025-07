freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 27,38 EUR nach.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 27,38 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 27,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,48 EUR. Bisher wurden heute 96.294 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,18 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 24,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 13,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,71 EUR.

freenet gewährte am 21.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

