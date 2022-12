freenet Aktie News: freenet am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 19,45 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 19,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,77 EUR. Zuletzt wechselten 229.652 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 27,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,79 EUR.

freenet gewährte am 25.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2020 2,60 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

