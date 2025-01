freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 28,86 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,3 Prozent auf 28,86 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 28,84 EUR. Bei 28,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 4.420 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 32,73 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 668,80 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

