freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von freenet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 35,04 EUR nach oben.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 35,04 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 35,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.122 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,19 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.05.2024 auf bis zu 23,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 34,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,76 EUR je freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.03.2025. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

