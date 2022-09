freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 21,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,77 EUR. Bisher wurden heute 6.160 freenet-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 26,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 18,91 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 20,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 6,87 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,34 EUR.

Am 25.03.2022 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 634,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von freenet wird am 04.11.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2020 2,60 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: freenet