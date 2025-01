freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 29,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 122.346 Stück.

Bei 30,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 3,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 16.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,73 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag