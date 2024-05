freenet Aktie News: freenet am Mittwochmittag stabil

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 23,44 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,44 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 23,48 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 23,30 EUR. Bei 23,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 77.670 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,98 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,92 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 30,20 EUR.

Am 15.05.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

