freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochmittag fester

freenet im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,76 EUR.

Um 11:36 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.352 freenet-Aktien.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,54 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 632,10 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 559,00 Mio. EUR.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus