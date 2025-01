freenet Aktie News: freenet am Nachmittag tiefer

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 28,52 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 28,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 28,44 EUR. Bei 28,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 153.667 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 5,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,13 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,30 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

