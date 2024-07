freenet Aktie News: freenet verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

freenet im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von freenet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 25,40 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,40 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,32 EUR. Bei 25,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 2.746 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 7,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,84 EUR an.

Am 15.05.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Zuschlägen