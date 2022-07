freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittag Verluste

Die freenet-Aktie musste um 26.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 22,77 EUR ein. Bei 23,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.502 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2021 bei 19,70 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 16,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,41 EUR an.

Am 25.03.2022 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 634,50 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 634,50 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von freenet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

freenet-Aktie schlussendlich mit Kursplus: Goldman Sachs hebt den Daumen

freenet-Aktie freundlich: freenet verlängert Kooperationsvertrag mit Media-Saturn Deutschland vorzeitig

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet AG

Bildquellen: freenet