freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 27,06 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 27,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,94 EUR. Zuletzt wechselten 2.832 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 1,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (21,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

MDAX aktuell: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester

Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus