freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag auf rotes Terrain

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,1 Prozent auf 23,86 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,81 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 79.434 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2021 auf bis zu 19,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,69 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,19 EUR.

freenet ließ sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 634,50 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 634,50 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

