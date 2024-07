freenet Aktie News: freenet am Nachmittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:42 Uhr 0,5 Prozent auf 25,80 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 25,80 EUR. Mit einem Wert von 25,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 122.663 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,28 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,84 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 637,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

XETRA-Handel: TecDAX am Mittag in der Gewinnzone