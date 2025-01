freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 29,66 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,66 EUR. Im Tief verlor die freenet-Aktie bis auf 29,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,62 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.558 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2024 Kursverluste bis auf 22,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 30,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 668,80 Mio. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

