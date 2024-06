Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius SE

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 28,27 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,27 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,11 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,42 EUR. Zuletzt wechselten 149.370 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,22 EUR) erklomm das Papier am 21.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,44 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,964 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Fresenius SE-Aktie.

