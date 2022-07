Fresenius Medical Care Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care

Die Fresenius Medical Care-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.07.2022 16:22:00 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,43 EUR ab. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,76 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 313.830 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 43,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,96 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,55 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.548,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.400,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Fresenius Medical Care die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,65 EUR je Aktie belaufen.

