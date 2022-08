Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Montagvormittag billiger

Das Papier von Fresenius Medical Care gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 35,86 EUR abwärts. Die Fresenius Medical Care-Aktie sank bis auf 35,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.138 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,96 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,31 EUR ab. Mit Abgaben von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,97 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care am 04.05.2022. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.548,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.320,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 02.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 31.10.2023.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,69 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Fresenius Medical Care-Aktie

FMC-Aktie und Fresenius-Aktie mit Kursrutsch: FMC mit Gewinnwarnung für 2022 - Fresenius senkt deshalb Jahresprognose

Merck-Aktie und FMC-Aktie mit unterschiedlichen Vorzeichen nach Kommentar von JPMorgan

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care