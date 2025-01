Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 43,64 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.654 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 5,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,50 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

