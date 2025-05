Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 50,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 50,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 50,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,36 EUR. Zuletzt wechselten 335.527 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2025 auf bis zu 50,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 1,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 35,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,54 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,15 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie stärker: Dialysepezialist überrascht zum Jahresstart

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Aktienempfehlung Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse