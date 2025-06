Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Freitagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,28 EUR nach oben.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 46,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.447 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 14,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,50 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,17 EUR an.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 EUR, nach 0,24 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

