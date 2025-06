Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,28 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 46,28 EUR ab. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,13 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 46,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.363 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. 16,72 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit einem Kursverlust von 29,75 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,50 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,17 EUR an.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

