Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care am Freitagmittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 37,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 37,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.007 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Kursplus von 46,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,08 EUR am 01.08.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 5,76 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care-Aktie wird bei 51,50 EUR angegeben.

Fresenius Medical Care ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.757,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.320,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 01.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,21 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

