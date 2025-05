Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 51,16 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 51,16 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 51,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.741 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 1,17 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 57,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,56 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,31 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,68 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

