Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,83 EUR nach.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 44,83 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,83 EUR. Bei 44,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 2.319 Aktien.

Bei einem Wert von 46,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 3,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 40,03 EUR.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

