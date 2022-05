Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag mit Kursabschlägen

Die Fresenius Medical Care-Aktie musste um 23.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 56,12 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 55,92 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.509 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Bei 71,14 EUR erreichte der Titel am 15.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,11 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,98 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Verlust von 10,08 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Fresenius Medical Care zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.548,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.210,00 EUR umgesetzt.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie in Höhe von 4,38 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

