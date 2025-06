Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 47,27 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.404 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR an. Gewinne von 14,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 31,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,48 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,72 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

