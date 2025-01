Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 47,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 47,21 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,59 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.866 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 47,59 EUR erreichte der Titel am 27.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,19 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 40,03 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 präsentieren. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

FMC- und Fresenius-Aktien bei Anlegern nach Analystenstimme gefragt