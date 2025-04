Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 44,12 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 44,12 EUR. Bei 44,77 EUR erreichte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,00 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 127.447 Aktien.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 26,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,28 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren gekostet

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie