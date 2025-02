Freundlicher Handel: ATX am Mittag mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der ATX mittags.

Werte in diesem Artikel

Um 12:08 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,70 Prozent auf 4.110,05 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 125,980 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,029 Prozent schwächer bei 4.080,40 Punkten in den Handel, nach 4.081,59 Punkten am Vortag.

Bei 4.113,29 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.071,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Wert von 3.845,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.543,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der ATX mit 3.384,84 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,40 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 4.165,45 Punkten. Bei 3.609,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Raiffeisen (+ 1,91 Prozent auf 24,60 EUR), Erste Group Bank (+ 1,71 Prozent auf 67,84 EUR), Vienna Insurance (+ 1,61 Prozent auf 34,75 EUR), BAWAG (+ 1,59 Prozent auf 95,55 EUR) und Wienerberger (+ 1,13 Prozent auf 30,32 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-3,53 Prozent auf 12,29 EUR), Telekom Austria (-1,90 Prozent auf 8,26 EUR), DO (-1,18 Prozent auf 208,50 EUR), Andritz (-0,98 Prozent auf 55,75 EUR) und voestalpine (-0,47 Prozent auf 20,98 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 98.043 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,523 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,34 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net