FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Dienstagmittag stärker

Die Aktie von FREYR Battery Registered zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die FREYR Battery Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 1,97 EUR.

Die FREYR Battery Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 1,97 EUR. Die FREYR Battery Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,90 EUR. Bisher wurden heute 410.959 FREYR Battery Registered-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 12,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 520,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der FREYR Battery Registered-Aktie. Bei einem Wert von 1,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FREYR Battery Registered am 09.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FREYR Battery Registered -0,24 USD je Aktie generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von FREYR Battery Registered wird am 26.02.2024 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,971 USD je FREYR Battery Registered-Aktie belaufen.

