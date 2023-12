Blick auf FREYR Battery Registered-Kurs

FREYR Battery Registered Aktie News: FREYR Battery Registered am Dienstagnachmittag fester

05.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von FREYR Battery Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die FREYR Battery Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 1,93 EUR.

Das Papier von FREYR Battery Registered legte um 16:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 1,93 EUR. Die FREYR Battery Registered-Aktie legte bis auf 1,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,90 EUR. Der Tagesumsatz der FREYR Battery Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 803.659 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 12,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FREYR Battery Registered-Aktie somit 84,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2023 bei 1,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,00 Prozent. FREYR Battery Registered ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,971 USD je FREYR Battery Registered-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur FREYR Battery Registered-Aktie FREYR Battery-Aktie rauscht trotz eingedämmten Verlust auf Allzeittief - Kursrutsch geht an der NYSE weiter FREYR Battery-Aktie im Aufwind: FREYR Battery fertigt erste Batterieeinheitszellen - JPMorgan hebt den Daumen Goldman Sachs: 20 Aktien mit deutlichem Aufwärtspotenzial für langfristige Anleger

