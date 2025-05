DAX aktuell

Nach den positiven Signalen im Zollstreit zwischen den USA und China markiert der DAX zum Wochenstart ein neues Allzeithoch. Die Euphorie ist jedoch nicht von Dauer.

Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent bei 23.758,58 Punkten. Das neue Rekordhoch liegt bei 23.911,98 Einheiten und damit nahe der 24.000er-Marke. Inzwischen fällt das Börsenbarometer wieder zurück, hält sich nach einem Ausflug in die Verlustzone aber auf grünem Terrain.

Schon am Freitag hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit den deutschen Leitindex auf ein neues Rekordhoch bei 23.543,27 Zählern gehievt. Diesen Tag beendete der DAX bei 23.499,32 Punkten und damit auf dem höchsten Schlussstand aller Zeiten.

Deeskalation im Handelsstreit sorgt für DAX-Rekordhoch - Schwacher Euro

An den europäischen Aktienmärkten ist die Entwicklung am Montagnachmittag uneinheitlich. Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte die Börsen zunächst auf neue Höhen getrieben. Doch nun hat der DAX seine Gewinne wieder vollständig abgegeben. Der deutsche Aktienmarkt und hier vor allem der DAX entwickelte sich in Zeiten der Eskalation im globalen Handelskonflikt besser als andere Aktienmärkte. Nun deutet sich eine Entspannung im Handelskrieg an, damit werden die Investments wieder zurückgedreht. Dies ist auch der Grund für die Schwäche im Euro, der zum Dollar kurz unter 1,11 Dollar fiel.

USA und China setzen Zölle teilweise aus

Die USA und China haben sich am Wochenende darauf geeinigt, die meisten Zölle auf Waren der jeweils anderen Seite zunächst für 90 Tage auszusetzen, während die Handelsverhandlungen weitergehen. Die USA erklärten, sie würden ihre reziproken Zölle auf chinesische Waren von 125 auf 10 Prozent senken. China erklärte, es werde seine Zölle auf US-Waren ebenfalls von 125 auf 10 Prozent senken. Die US-Zölle wegen Fentanyl und andere Maßnahmen würden allerdings beibehalten. Sichere Häfen wie Staatsanleihen oder Gold sind in diesem Umfeld nicht gesucht und fallen entsprechend.

Anleger werden mutiger

"Es herrscht Risk-on-Stimmung", also zunehmende Risikobereitschaft, sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners, auch weil die bevorstehenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Waffenstillstand positiv gesehen würden. Und auch die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan stütze die Stimmung.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires