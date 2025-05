FTSE 100-Titel F&C Investment Trust-Aktie: Über diese Dividende können sich F&C Investment Trust-Anleger freuen

Auszahlung an Anteilseigner

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich F&C Investment Trust-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel F&C Investment Trust am 30.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,16 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 6,67 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von F&C Investment Trust beträgt 75,60 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,23 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Das F&C Investment Trust-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 10,33 GBP aus dem London-Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von F&C Investment Trust, demnach wird der F&C Investment Trust-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem F&C Investment Trust-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des F&C Investment Trust-Anteilsscheins 1,41 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,53 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von F&C Investment Trust via London 63,45 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 179,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel F&C Investment Trust

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie F&C Investment Trust

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens F&C Investment Trust steht aktuell bei 4,976 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von F&C Investment Trust beläuft sich aktuell auf 5,51. Im Jahr 2024 erzielte F&C Investment Trust einen Umsatz von 644,890 Mio.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 2,01 GBP.

Redaktion finanzen.net