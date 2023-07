FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes M&G-Investment abgeworfen

Lohnender M&G-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 1,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 521,648 M&G-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.012,00 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 13.07.2023 auf 1,94 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,20 Prozent.

Der Börsenwert von M&G belief sich jüngst auf 4,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net