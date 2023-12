Lohnende Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition?

FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

26.12.23 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 23,88 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,884 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2023 auf 29,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.252,11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,21 Prozent erhöht. Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 192,54 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net