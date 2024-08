FUCHS SE-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insider-Alarm

Die FUCHS SE-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Zu Insidertrades kam es am 01.08.2024 bei FUCHS SE. Die Meldung des Deals ging am 02.08.2024 ein. Vorstand Fuchs, Stefan stockte am 01.08.2024 sein Investment in FUCHS SE-Aktien auf. Fuchs, Stefan erstand 505 Aktien zu je 32,10 EUR. Die FUCHS SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,50 Prozent auf 31,80 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 1,10 Prozent auf 31,45 EUR. Von der FUCHS SE-Aktie wurden im Tagesverlauf 3.712 Stück gehandelt. FUCHS SE markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 4,70 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 66.525.700 Papiere.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 01.08.2024 FUCHS SE-Anteile gehandelt. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 248 Papiere zu jeweils 32,09 EUR.

Redaktion finanzen.net