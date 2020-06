Aurora Cannabis-Aktie tiefer: Gründungsmitglied von Aurora Cannabis tritt von Posten zurück

• Führungsebene erfährt Rationalisierung• Dobler geht in den Ruhestand• Aurora-Aktie gibt nach





Steve Dobler ist bekannt als einer der Gründer des kanadischen Marihuana-Konzerns Aurora Cannabis. Seit 2014 war er bei Aurora Präsident und Vorstandsmitglied - nun zieht er einen Schlussstrich unter seine Laufbahn bei dem Cannabiskonzern. Damit folgt er Terry Booth, der am Jahresanfang ebenfalls den Konzern verließ.

Cannabis-Aktien boomen: Jetzt in den Cannabis-Aktien-Index investieren!

Steve Dobler verlässt Aurora Cannabis

Wie Aurora Cannabis am 16. Juni in einer Pressemeldung mitteilte, gibt Dobler seine Position als Präsident und Direktor mit Wirkung zum 30. Juni 2020 ab und trage damit dazu bei, die Führung zu "straffen". Seitens des CEOs Michael Singer heißt es in der Konzernmitteilung: "Im Namen unseres Verwaltungsrates und unseres Managementteams möchte ich Steve für all seine Beiträge zu Aurora und für seine Amtszeit als Direktor in unserem Vorstand danken." Sein Geschäftssinn und seine unternehmerische Leidenschaft würden in Zukunft vermisst werden. Doch die Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, spiele dem Geschäftsumwandlungsplan zu. Der Fokus liege darauf, Aurora Cannabis profitabel zu machen - dazu gehöre auch, das Führungsteam zu rationalisieren. Der Verwaltungsrat des kanadischen Hanfproduzenten zählt nun noch neun Mitglieder.

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Die besten Cannabis-Aktien kaufen

Aurora-Cannabis-Aktie gibt nach

Am Mittwoch geht es für die Aktien von Aurora Cannabis an der NYSE zeitweise um 2,59 Prozent runter auf 12,77 US-Dollar. An der Börse in Toronto beläuft sich der Verlust auf 3,20 Prozent, wo die Aktie noch 17,24 Kanadische Dollar kostet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com