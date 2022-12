Führungskraft baut M1 Kliniken-Position im Depot aus

Kürzlich kam es bei M1 Kliniken zu Directors' Dealings. Am 09.12.2022 wurde die Transaktion bekannt. Brenske, Kilian, Vorstand, kaufte am 09.12.2022 M1 Kliniken-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 20.000 Aktien zum Preis von jeweils 6,15 EUR den Besitzer. Die M1 Kliniken-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,82 EUR.

Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der M1 Kliniken-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei EUR. M1 Kliniken verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 109,99 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 18.579.852 Aktien beziffert.

Zuletzt hatte es am 09.12.2022 Directors' Dealings bei M1 Kliniken gegeben. Damals erstand Vorstand, Strauss, Attila, 20.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 6,15 EUR.

Redaktion finanzen.net