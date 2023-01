Führungskraft greift bei publity-Aktien zu

Am 17.01.2023 wurden bei publity Directors' Dealings erfasst. Die Meldung des Deals ging am 20.01.2023 ein. Im Portfolio von publity-in enger Beziehung NEON Equity AG kam es am 17.01.2023 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 300.702 Aktien zu jeweils 29,93 EUR hinzu. Anleger zeigten sich alles in allem bei der publity-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 27,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der publity-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 27,90 EUR. publity ist derzeit am Markt 416,54 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 14.876.500 Aktien im Streubesitz.

NEON Equity AG hatte bereits am 17.01.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Für einen Preis von jeweils 30,00 EUR erwarb NEON Equity AG 62.760 Aktien.

Redaktion finanzen.net