Führungskraft greift bei publity-Aktien zu

Zum 23.05.2023 wurde bei publity ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 24.05.2023 publik gemacht. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung bei publity, fügte am 23.05.2023 430 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 21,59 EUR aufgerufen. Die publity-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,90 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 21,20 EUR bewegte sich die publity-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von publity beläuft sich aktuell auf 324,31 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 14.876.500 Anteilsscheine.

Davor tätigte NEON EQUITY AG am 22.05.2023 ein Eigengeschäft. Um 2.027 Anteile für einen Preis von jeweils 21,28 EUR baute NEON EQUITY AG das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net