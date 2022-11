Führungskraft schlägt Deutsche Grundstücksauktionen-Anteile los

Am 24.11.2022 wurden bei Deutsche Grundstücksauktionen Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 25.11.2022 ein. Ansorge, Christian, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 24.11.2022 pessimistisch. Ansorge, Christian reduzierte die eigene Position um 1.282 Aktien zu jeweils 18,21 EUR. Die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,70 Prozent auf 17,90 EUR.

Die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 17,05 EUR. Aktuell verbucht Deutsche Grundstücksauktionen einen Börsenwert von 28,40 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 1.600.000 Aktien im Streubesitz.

Zuvor handelte Ansorge, Christian am 23.11.2022 mit Deutsche Grundstücksauktionen-Anteilen. Ansorge, Christian hatte sein Portfolio um 1.412 Anteile zu jeweils 17,15 EUR reduziert.

Redaktion finanzen.net